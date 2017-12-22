BM'deki Kudüs kararı dünya basınında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Perşembe akşamı aldığı Kudüs kararı dünya basınında manşetlere çıktı.

Arapça yayın yapan Kudüs merkezli El Fetih yanlısı El Kuds gazetesi başyazısında "Karar ABD ve İsrail'e yeni ve güçlü bir tokat oldu. Ülkeler ABD'nin tehditlerine rağmen karar lehine oy kullandı" diye yazdı.

Gazetede Vida Maşur imzasıyla yayınlanan bir diğer makalede ise "ABD'nin BM Güvenlik Kurulu'ndaki veto kararı, Siyonist politikası nedeniyle izole olduğunu göstermişti. Eğer ABD düşündüğü gibi bir süper güç olsaydı diplomasiyi kullanarak haklı olduğunu göstermeye çalışabilirdi" ifadeleri yer aldı.

Arapça yayımlanan Ramallah merkezli El Fetih yanlısı gazete El Eyyam'dan Rajab Abu-Sirriyah ise şunları yazdı: "ABD, Orta Doğu'daki eski despot rejimler gibi. Dünyanın değiştiğinin farkında değil. Dünyaya ve halklara küstahça davranmaya devam ediyor."

İsrail medyası ikiye ayrıldı

İsrail'de yayın yapan liberal eğilimli Haretz gazetesi, BM kararıyla ABD ve İsrail'in 'darbe' yediğini kaydetti.

Haaretz gazetesine yazan Noa Landau da "İsrail'deki ana hayal kırıklığı son yıllarda ilişkilerin geliştiği Yunanistan, Kıbrıs ve Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Netanyahu'nun ilişkileri övdüğü Rusya ve Çin gibi ülkelerin de Filistin pozisyonlarında bir değişiklik olmaması" diye yazdı.

Başbakan Binyamin Netanyahu yanlısı Yisrael Hayom gazetesi, "İsrail için başarı: 35 ülke çekimser kaldı" manşetiyle çıktı.

İngilizce yayımlanan Jerusalem Post gazetesindeki yorum ise şöyleydi: "ABD'nin 2018 bütçesinde en fazla yardım almak isteyen ülkeler, parayla satın alınamayacaklarını gösterdi… Ama hepsi de bu kadar açık değildi. Yarım milyar dolardan fazla yardım almak isteyen Kenya ve 400 milyon dolar yardım isteyen Zambiya oylamaya katılmadı."

Kimse Beyaz Saray'ın tehditlerinden korkmadı

Rusya'da devletin sahibi olduğu Rossiyskaya Gazeta'da çıkan yorumda "Donald Trump'ın yapabileceği tek şey verdiği ahlaki zararı ölçmektir. Dış politikasının itici gücü olduğunu düşündüğü iş yapma mantığı çöktü: Kimse Beyaz Saray'ın tehditlerinden korkmadı" ifadeleri yer aldı.

Hindistan'da yayınlanan Indian Express gazetesi "İsrail'in başkenti olarak Kudüs: Hindistan ABD'ye karşı oy kullandı" başlığını attı. Gazete, Hindistan'ın İsrail ve ABD'ye yaklaşmasına rağmen bu kararı aldığını yazdı.

The Hindu'nun manşetinde de "Arap çabası sonuç verdi, Hindistan Kudüs'te müzakere yönünde oy kullandı" ifadesi kullanıldı. Pakistan'daki The Express Tribune gazetesinin manşetinde "Filistin için zafer: BM ABD kararını reddetti" cümleleri yer aldı.

Karar sosyal medyada da yankı buldu. Arapça 'Birleşmiş Milletler' etiketi birden fazla Arap ülkesinde Twitter'ın bir numaralı gündemi oldu.

Çok sayıda kullanıcı "Amerikan küstahlığına karşı çıkan uluslararası topluma" teşekkür etti.

HABER MERKEZİ