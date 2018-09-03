BM'den Libya çağrısı

Libya'daki BM İnsani Yardım Koordinatörü Maria Ribeiro, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda 4'ü çocuk 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de yaralandığını ifade etti. Ribeiro, tüm taraflardan meskun mahallerde gelişi güzel silah kullanmayı bırakmalarını, her türlü şiddetin durdurulmasını ve ateşkes görüşmelerine geçilmesini talep etti.

Ribeiro açıklamasında, Trablus'ta ailelerin roketlerin sivillerin yaşadığı bölgelere gelişi güzel fırlatılması nedeniyle korku içinde yaşadığına dikkati çekti. Ayrıca açıklamada, ailelerin evlerinden kaçmak zorunda kaldıkları ve bir sağlık merkezinin de zarar gördüğü belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar dolayısıyla bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti. Öte yandan Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında süren çatışmalarda kaos büyüyor.

Trablus’taki Ain Zara hapishanesinden 400 mahkumun kaçtığı belirtildi. Mahkumların kimlikleri henüz tespit edilemedi. Hapishanenin bulunduğu güney Trablus'un geçen hafta içerisinde yoğun füze saldırısına uğradığı biliniyordu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin Olağanüstü Hal ilan etmesine karşın taraflar arasında çatışmalar henüz dinmiş durumda değil.

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