Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116853
ALTIN
162.806
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.2933
EURO
4.6731

BM'den Myanmar hükümetine uyarı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara zulmünün bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:40
BM'den Myanmar hükümetine uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar'ın ArakanMüslümanlara zulmünün bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Hüseyin, Endonezya'da düzenlenen insan haklarıyla ilgili bir toplantıda yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete, soykırım ve etnik temizlik eylemlerinin de dahil olmuş olabileceğini belirtti.

"Myanmar, bölgenin güvenliğine şiddetli etkisi olabilecek ciddi krizle karşı karşıya." diyen Hüseyin, bugünün insan hakları ihlallerinin yarının çatışmalarına neden olacağını kaydetti.

Hüseyin, bu krizin, Arakan eyaletinde yaşayan Rohingyalara karşı 50 yıldır süren ayrımcılık ve şiddetin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Eğer Rohingya krizi dini kimliklere dayalı daha büyük bir çatışmaya neden olursa bunu izleyen ihtilaflar tehlike çanlarının çaldığını gösterir." ifadelerini kullandı.

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
BMMyanmarArakanMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özbekistan'dan Türkiye'ye vize muafiyeti
Özbekistan'dan Türkiye'ye vize muafiyeti
Pakistan-Hindistan arasında çatışma!
Pakistan-Hindistan arasında çatışma!
İsrail Gazze'de çatışma istiyor
İsrail Gazze'de çatışma istiyor
Bağdat-Erbil krizi derinleşiyor
Bağdat-Erbil krizi derinleşiyor
Tam ABD'ye göre bir kral
Tam ABD'ye göre bir kral
Hollanda Büyükelçisini Türkiye'den geri çekti
Hollanda Büyükelçisini Türkiye'den geri çekti
KKTC'de yeni Bakanlar Kurulu
KKTC'de yeni Bakanlar Kurulu
Putin, yaptırımlar Rusya'yı tarıma yöneltti
Putin, yaptırımlar Rusya'yı tarıma yöneltti
Macron saçmalamaya devam ediyor
Macron saçmalamaya devam ediyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim