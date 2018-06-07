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BM'den Suudi Arabistan'a suçlama

Birleşmiş Milletler uzmanları, Suudi Arabistan hükümetinin resmi davetlisi olarak ülkede 5 gün süren incelemelerini tamamladı

07 Haziran 2018 Perşembe 17:03
BM'den Suudi Arabistan'a suçlama

BM'nin raporunda hükümet, sistematik olarak muhalifleri baskılamak, insan hakları savunucularını hapsetmek ve işkenceyi meşrulaştırmak için terörle mücadele yasalarını kullanmakla suçlandı. BM soruşturma heyetinin üst üste reddedilmesinin ardından, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen ekim ayındaki müdahalesiyle ülkeyi ziyaret etmesine izin verildiği belirtildi.

BM'nin terörle mücadele ve insan hakları özel raportörü İngiliz avukat Ben Emmerson, incelemeler kasamında üst düzey Suudi siyasiler, yargıçlar, polis ve savcılarla görüştü. Raporda "Barışçı şekilde ifade özgürlüğü hakkını kullananlar sistematik bir şekilde kovuşturmaya uğratılıyor. Birçoğu hapishanelerde yıllar geçiriyor. Bazıları ise göz göre göre yapılan adli hatalarla idam ediliyor.

İşkence ve diğer kötü muamele suçlusu resmi yetkililerin cezasız kalması kültürü hüküm sürüyor. Sorunların düzeltilmesi için barışçı yolların önü, sivil toplumu susturmak için alınan baskıcı önlemlerle kesiliyor" ifadelerine yer verildi. "Suudi Arabistan'ın liberalleştiği haberleri tamamen yanlış" diyen Emmerson "Son iki yılda monarşideki yürütme gücünün eşi benzeri görülmemiş şekilde kamu yaşamının her alanına yoğunlaştığı görüldü" dedi.

Suudi Arabistan'ın terörizm tehditlerle yüzleştiğinin kabul edildiği raporda ancak  2009-2015 yılları arasında Suudi Arabistan'da resmi kayıtlara geçen 3000'den fazla işkence iddiasının bulunmasına rağmen Emmerson'un bu eylemler nedenyile yargılanan tek bir resmi yetkili tespit edemediği vurgulandı.

Raporda ülkede kullanılan işkence yöntemleri elektrik şoku uygulanması, uykusuz bırakma, uzun zaman dışarıyla iletişim kurulmasına izin verilmeden tecrit etme ve dayak olarak sıralandı.
DIŞ HABERLER

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