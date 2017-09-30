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BM'den toprak bütünlüğü vurgusu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Irak'ın üniter yapısı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyledi

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:54
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BM'den toprak bütünlüğü vurgusu

Dujarric, basın brifinginde yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumu ve sonuçlarını yakından takip ettiklerini, tüm taraflara ihtiyaç halinde yardım sunabileceklerini belirtti. "Irak'ın üniter yapısı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz." ifadesini kullanan Dujarric, bununla hem Irak hükümetinin hem de IKBY'nin halkın korunması konusunda verdikleri sözlerden memnuniyet duyduklarını kaydetti. İki tarafın da itidal ve sükunet çağrısı yaptığını, BM'nin de bu çağrıya katıldığını dile getiren Dujarric, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) Irak'ın tamamında insani yardım, kalkınma, insan hakları ve siyasi konularda çalışmayı sürdüreceğini söyledi. AA

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BMIraküniterEgemenlikToprak BütünlüğüSaygı
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