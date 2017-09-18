BM Genel Sekreteri’nden uyarı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin (IKYB) tek taraflı referandum kararının IŞİD'le mücadeleye gölge düşüreceği uyarısında bulundu. New York'ta açıklama yapan Guterres'in sözcüsü Stéphane Dujarric, "Genel Sekreter, şu anda referandum yapılması yönündeki tek taraflı bir kararın IŞİD'le mücadeleye, geri alınmış bölgelerin yeniden inşa edilmesine ve 3 milyondan fazla mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri dönüşüne gölge düşüreceğine inanıyor" ifadesini kullandı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Guterres'in “Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı duyduğu ve merkezi hükümet ile IKYB arasındaki bütün sorunların diyalog ve yapıcı uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığı” belirtildi. ABD yönetimi de bağımsızlık referandumun iptalini istedi. DIŞ HABERLER