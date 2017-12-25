Bm'nin Suriye raporu ürkütücü

Birleşmiş Milletler Kasım ayı gıda dışı yardım ve sığınma raporlarını yayınlandı. Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlar sürerken, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar da bölgeye yardım sağlamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Arap Kızılayı yalnızca Kasım ayında temel ve gıda dışı eşyalar için yaklaşık 52 bin kişiye topluca yardımcı oldu.

Rapora göre, 4.7 milyon insan hala gıda dışı yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunun 3.3 milyonu akut bir durumda. Özellikle de yeni yerleştirilen nüfus için gerekli yardım önemli kabul ediliyor.

Raporda, Suriye'de yaklaşık 5.8 milyon insanın, temel ev eşyalarının olmaması, güvensiz ve belirsiz bir çevrede yaşama devam ettiklerinden çok yönlü yardıma muhtaç oldukları vurgulandı.

Birleşmiş Milletler liderliğindeki Küresel Barınma Örgütü'nün Kasım ayı raporunda ise, Suriye'de yaklaşık 4,3 milyon insanın yeterli barınaktan yoksun olduğu belirtildi ve "Bu rakam Suriye'nin merkezinde insani yardıma muhtaç toplam 13.5 milyon insanın yüzde 30'unu oluşturuyor" denildi. Suriye'nin genelinde yardım için 742 bin kişi hedeflenirken, Suriye dışarısında bu rakam 303 bin kişiyi aşıyor.

Ayrıca Halep kentinde, yardıma muhtaç kişiler belirlenerek, en savunmasız kişilerin kapsanması ve aynı kişiye birden fazla yardım yapılmasının önlenmesi için basit bir kayıt sistemi geliştirildi.

Rapora göre, çoğu durumda, mevcut sığınma evleri evsiz kişileri kabul etmek için yeterli olmuyor ve sektörün operasyonel kapasitesi ihtiyaçları karşılamak için yetersiz kalıyor.

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