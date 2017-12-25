Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216

Bm'nin Suriye raporu ürkütücü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, Suriye'de 4.7 milyon insan hala gıda dışı yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunun 3.3 milyonu akut bir durumda.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:48
13 Okunma
Bm'nin Suriye raporu ürkütücü

 Birleşmiş Milletler Kasım ayı gıda dışı yardım ve sığınma raporlarını yayınlandı. Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlar sürerken, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar da bölgeye yardım sağlamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Arap Kızılayı yalnızca Kasım ayında temel ve gıda dışı eşyalar için yaklaşık 52 bin kişiye topluca yardımcı oldu.

 Rapora göre, 4.7 milyon insan hala gıda dışı yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunun 3.3 milyonu akut bir durumda. Özellikle de yeni yerleştirilen nüfus için gerekli yardım önemli kabul ediliyor.

Raporda, Suriye'de yaklaşık 5.8 milyon insanın, temel ev eşyalarının olmaması, güvensiz ve belirsiz bir çevrede yaşama devam ettiklerinden çok yönlü yardıma muhtaç oldukları vurgulandı.

Birleşmiş Milletler liderliğindeki Küresel Barınma Örgütü'nün Kasım ayı raporunda ise, Suriye'de yaklaşık 4,3 milyon insanın yeterli barınaktan yoksun olduğu belirtildi ve "Bu rakam Suriye'nin merkezinde insani yardıma muhtaç toplam 13.5 milyon insanın yüzde 30'unu oluşturuyor" denildi. Suriye'nin genelinde yardım için 742 bin kişi hedeflenirken, Suriye dışarısında bu rakam 303 bin kişiyi aşıyor.

 Ayrıca Halep kentinde, yardıma muhtaç kişiler belirlenerek, en savunmasız kişilerin kapsanması ve aynı kişiye birden fazla yardım yapılmasının önlenmesi için basit bir kayıt sistemi geliştirildi.

Rapora göre, çoğu durumda, mevcut sığınma evleri evsiz kişileri kabul etmek için yeterli olmuyor ve sektörün operasyonel kapasitesi ihtiyaçları karşılamak için yetersiz kalıyor.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
BMSuriyeMülteci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok
Tayfun 200'den fazla can aldı
Tayfun 200'den fazla can aldı
Guatemala elçiliğini Kudüs'e taşıyor
Guatemala elçiliğini Kudüs'e taşıyor
Rusya raporu ABD'yi korkuttu
Rusya raporu ABD'yi korkuttu
Kıbrıs'ta gündem seçimler
Kıbrıs'ta gündem seçimler
Ankara-Kahire buzları eritiyor
Ankara-Kahire buzları eritiyor
İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor
İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor
Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı
Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı
Filistin'de şehit sayısı 15'e yükseldi
Filistin'de şehit sayısı 15'e yükseldi

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim