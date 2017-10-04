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BM uzmanları Arakan'daki şiddeti kınadı

BM bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları uzmanları, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin Müslümanlara yönelik saldırılarının "insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamında olabileceği uyarısında bulundu

04 Ekim 2017 Çarşamba 17:08
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BM uzmanları Arakan'daki şiddeti kınadı

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ve Çocuk Hakları Komitesine (CRC) bağlı insan hakları uzmanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla Arakan'daki şiddeti kınadı. 


Uzmanlar, Myanmar makamlarına "bölgedeki şiddete derhal son verme" ve "kadın ve çocuklara karşı saldırıların araştırılarak sorumluları hakkında soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.


"Cinayet, tecavüz ve zorla yerinden edilme gibi insan hakları ihlallerine maruz kalan özellikle Arakanlı kadın ve çocukların kaderinden endişeleniyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bu tür ihlallerin "insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamında olabileceği belirtildi. Açıklamada, insan hakları ihlallerinin ordu ve diğer güvenlik güçlerinin emriyle işlenmesinden de derin kaygı duyulduğu vurgulandı. BM uzmanları, Myanmar hükümetinin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bölgeyi ziyaret edecek insan hakları uzmanlarına tam erişim izni verilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi. Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılar nedeniyle etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı. AA

Anahtar Kelimeler:
BMKadınCEDAWçocukhakları KomitesiCRCCinayetTecavüzMyanmar
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