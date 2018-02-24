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BMGK ateşkes tasarısında anlaşamadı

BM Güvenlik Konseyi'nde perşembe yapılması planlanan ve Rusya'nın itirazıyla cumaya kalan Suriye'de ateşkes tasarısının oylaması ertelendi. Tasarı, Suriye'de 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini öngörüyor

24 Şubat 2018 Cumartesi 11:21
BMGK ateşkes tasarısında anlaşamadı

BM Güvenlik Konseyi'nde İsveç ve dönem başkanı Kuveyt'in inisiyatifiyle hazırlanan ve insani yardımların ihtiyaç duyulan bölgelere erişiminin kolaylaşması amacıyla Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarının oylanması, saatler süren müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından ertelendi.

Cumartesi günü TSİ 20.00'ye ertelenen oylama öncesinde, Rusya'nın da onay vereceği bir metin formüle etmek amacıyla müzakerelerin sürdürüleceği belirtildi. İsveç BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, "BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkının çektiği acıları hafifletmeyi başaramaması beni aşırı hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Rusya'yla sürdürülen müzakerelerle ilgili olarak "Boşluğu tam anlamıyla kapayamadık" şeklinde konuşan Skoog, cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu gece çalışmaya devam edecek ve yarın umarım geri gelip tasarıyı oylayacağız" dedi.

Kuveyt'in BM Temsilcisi Mansur El Uteybi ise, metin taslağıyla ilgili bir uzlaşıya varılamadığını ancak sonuca "yakın olduklarını" belirtti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın insani yardımı mümkün kılacak ateşkes oylamasını geciktirmesi inanılmaz" dedi.

Haley tweetinde, "Güvenlik Konseyi bunu oylamadan önce daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bunu bu gece yapalım. Suriye halkı bekleyecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
BMAteşkesSuriyeTerörRusyaABD
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