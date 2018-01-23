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BMGK'dan Afrin talebi çıkmadı

BM Güvenlik Konseyi Türkiye'nin Afrin harekatını değerlendirdi. Konseyden Türkiye'ye karşı bir kınama ya da operasyonu sonlandırma talebi gelmedi.

23 Ocak 2018 Salı 11:15
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BMGK'dan Afrin talebi çıkmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Fransa'nın talebi üzerine toplanarak Türkiye'nin Afrin harekâtını ve Suriye'de kötüye giden insani krizi değerlendirdi.

BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Mark Lowcock'un raporunun da ele alındığı toplantı, kapalı kapılar ardından yapıldı.

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, oturumda Afrin operasyonunun gündeme geldiğini söyledi.

Delattre, "Oturumdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" dedi ve Fransa'nın "Türkiye'nin güvenliğine, topraklarına ve sınırlarına karşı dikkatli olduğunu" belirtti.

Delattre ayrıca, "Müttefikler arasındaki birliği en öncelikli konu, yani özellikle terörle ve Daeş'le mücadele bağlamında devam ettirmek hayati önem taşıyor" diyerek, Suriye'deki insani krizin "bir numaralı sorumlusunun" Esad rejimi olduğunu söyledi.

Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terörist örgüt olarak kabul ediliyor.

Ancak ABD, Suriye'de IŞİD ile mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ile Türkiye arasındaki en önemli gerginlik sebeplerinden birini oluşturuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından bazılı Batılı ülkeler, YPG'ye yönelik operasyon nedeniyle IŞİD'le mücadelenin etkilenmesinden endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGKAfrinFransaSuriyeTürkiye
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