BM’nin Burundi raporu korkunç

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2016'da kurulan Burundi Soruşturma Komisyonunun ülkedeki hak ihlallerine ilişkin hazırladığı yeni rapor açıklandı. Komisyon raporu, insan hakları ihlallerine maruz kalan 900 kurbanın ve görgü tanığının ifadelerine dayandırılırken, Komisyonun tüm girişimlerine rağmen Burundi hükümetinin diyalog ve iş birliği çağrılarını reddettiği ifade edildi. Raporda, Burundi'de infazlar, keyfi gözaltılar ve tutuklamalar, işkenceler, insanlık dışı muameleler, cinsel şiddet ve zorla kaybetme gibi suçlar işlendiğine yer verildi.

Ülkede demokratik alanların giderek daraldığına dikkat çekilen raporda, hızlı artan nüfusun yoksulluğu da beraberinde getirdiği kaydedildi. "Komisyonun, Burundi'de insanlığa karşı suçların işlenmeye devam edeceğine inanmak için makul gerekçeleri var." ifadeleri kullanılan raporda, ülkede son iki yılda çok ciddi insan hakları ihlallerinin yapıldığı vurgulandı.

Burundi Soruşturma Komisyonu Başkanı Doudou Diene, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Komisyonun ilk raporunda belgelediği insan hakları ihlalleri geçen yıl boyunca da devam etti. Cesetlerin ortadan kaldırılması veya geceleri operasyon yapılması gibi bazı uygulamalar, bu ihlalleri daha az görünür hale getirmeye yönelik hamlelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun hazırladığı rapor, 10-11 Eylül'de BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilecek BM İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumuna sunulacak. AA

