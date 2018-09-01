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Bölgede gerilim arttı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Aleksander Zaharçenko'nun ölümünün Minsk anlaşmalarının normal uygulanmasına engel olacağını, zira olayın bölgedeki gerginlik seviyesini artırdığını söyledi

01 Eylül 2018 Cumartesi 19:19
Bölgede gerilim arttı

Peskov, "Zaharçenko'nun ölümü, elbette ki, bölgede gerginliğin artmasına yol açıyor. Böyle bir durum en azından Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ümit verici bir başlangıç için, çıkış koşullarının oluşmasına katkıda bulunmaz" dedi. Peskov açıklamasında ayrıca "Bu, elbette bir provokasyon. Bu provokasyonun arkasında kimin olduğu ortaya çıkarılacaktır, fakat kesinlikle bu, bölgedeki atmosfer için olumsuz sonuçlara yol açan bir provokasyon olup, çözüm sürecine de katkıda bulunmadığı açıktır" ifadelerine yer verdi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) bombalı saldırıda hayatını kaybeden Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun danışmanı Aleksandr Kazakov, RIA Novosti'ye telefonla verdiği bilgide, cinayetin Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildiğini ve gözaltına alınan zanlıların bunu itiraf ettiğini söyledi. Aleksandr Kazakov, "Biz artık cinayetin kim tarafından yapıldığını biliyoruz.

Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildi. Yakın bir zamanda grup lideri ve bu organizasyonu yönetenlerin isimlerini açıklayacağız" dedi. Öte yandan Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun danışmanı Aleksandr Kazakov, verdiği bilgide, "Biz artık cinayetin kim tarafından yapıldığını biliyoruz. Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildi. Yakın bir zamanda grup lideri ve bu organizasyonu yönetenlerin isimlerini açıklayacağız" dedi.
DIŞ HABERLER

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