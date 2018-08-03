Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

'Brexit'te anlaşmazlık olasılığı yüksek'

İngiliz yayın kurumu BBC’ye röportaj veren İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici derecede yüksek olduğunu söyledi

03 Ağustos 2018 Cuma 15:34
'Brexit'te anlaşmazlık olasılığı yüksek'

İngiliz yayın kurumu BBC’ye röportaj veren İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici derecede yüksek olduğunu söyledi.

İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici şekilde yüksek olduğunu belirten Carney, bunun istenmeyen bir seçenek olduğunu vurguladı. Carney, İngiltere ve AB arasındaki ilişkilerin devamı için geçiş sürecinin uygulanmasının her iki tarafın da yararına olduğunu kaydetti. 

İngiltere’nin finansal sisteminin güçlü olduğunu vurgulayan Carney, "Bankaların güçlü sermayeye ve ihtiyaç duydukları likiditeye sahip olduklarından emin olduk. Acil durum planlarının mevcut olduğundan emin olduk. Brexit müzakerelerinin potansiyel sonucuna ilişkin geniş olasılıklar mevcut. Son derece önemli bir sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mark Carney, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasının İngiltere’nin ticareti ve ekonomik aktivitesinde aksamalara neden olabileceğini, bir süre fiyatların da artış gösterebileceğini kaydetti.

Carney, "İngiltere Merkez Bankası olarak görevimiz, bütün bunların olmamasını sağlamak. Görece (saydıklarım) mümkün görünmüyor. Ama yine de bir olasılık. İnsanların paralarını çekemedikleri için endişelendiklerini görmek istemiyoruz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 04.08.2018 02:44
Anahtar Kelimeler:
BrexitAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve ABD'ye NATO uyarısı
Türkiye ve ABD'ye NATO uyarısı
Almanların çoğu ırkçılığa karşı
Almanların çoğu ırkçılığa karşı
İran'da protestolar başkente sıçradı
İran'da protestolar başkente sıçradı
ABD yaptırımla kafayı bozmuş
ABD yaptırımla kafayı bozmuş
Lavrov'dan ABD'ye 'paranoya' nitelemesi
Lavrov'dan ABD'ye 'paranoya' nitelemesi
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
2 İsrail İHA'sı düşürüldü
2 İsrail İHA'sı düşürüldü
Eyfel Kulesi kapılarını kapattı
Eyfel Kulesi kapılarını kapattı
İran'ın 'boğaz' kartı tedirgin etti
İran'ın 'boğaz' kartı tedirgin etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim