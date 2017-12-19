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Brexit'te yeni süreç başladı

AB ve İngiltere Brexit müzakerelerinde birinci aşamayı oluşturan vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali anlaşma konularına ilişkin temel hususlarda anlaşma sağladı.

19 Aralık 2017 Salı 12:37
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Brexit'te yeni süreç başladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) sağlayacak müzakerelerin birinci aşamasında anlaşma sağlanmış olmasına rağmen gelecekteki ticaret anlaşması, güvenlik, terörle mücadele, çevre, eğitim, araştırma gibi konuları içeren ikinci aşamanın, tarafları zorlaması bekleniyor.

AB Anlaşması'nın 50. maddesi uyarınca yürütülen Brexit müzakerelerinin birinci aşamasında anlaşma sağlanan maddeler ve ikinci aşamada ele alınacak konulardan AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, AB ve İngiltere arasındaki heyetlerin yayımladıkları ortak bildiri çerçevesinde tarafların birinci aşamayı oluşturan vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali anlaşma konularına ilişkin temel hususlarda anlaşma sağladığı görülüyor.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almasının ardından 29 Mart'ta Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlattı.

Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirildi. AB anlaşmaları uyarınca İngiltere'nin AB'den 29 Mart 2019'da çıkması öngörülüyor.

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