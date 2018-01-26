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'Brexit’e müdahale yok'

Twitter’in İngiliz Avam Kamarası’na gönderdiği mektupta, Rusya’nın Brexit referandumuna müdahalesine dair hiçbir kanıtın bulunamadığı belirtildi.

26 Ocak 2018 Cuma 16:53
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'Brexit’e müdahale yok'

Twitter, City University'nin tespit ettiği hesapları incelediklerini ve aralarından sadece yüzde 1'inin Rusya kayıtlı olduğunu ortaya çıkardıklarını belirtti.

Mektubun metninde, "Bu hesapların birçoğu, Twitter'in spamla ilgili kurallarını ihlal etse de şu anda elimizde, bu hesapları Rusya veya İnternet Araştırma Ajansı ile ilişkilendirecek yeterince inandırıcı kanıtımız yok" ifadeleri yer alıyor.

Daha önce İnternet Araştırmaları Ajansı, Facebook tarafından ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale suçlamasının hedefi olarak gösterilmişti. Avam Kamarası'ndan yapılan açıklamada, Twitter'in verdiği cevabın kendilerini tatmin etmediği ve kafalarda ek soru işaretleri bıraktığı ifade edildi. İ

ngiliz vekiller, Rusya'nın 2016'da yapılan Brexit referandumuna olası müdahalesini araştırıyor. İngiltere hükümeti, böyle bir müdahalenin olduğuna dair ellerinde hiçbir kanıtın olmadığını açıklamıştı.

Avam Kamarası, yapılan soruşturma kapsamında, Facebook ve Twitter'den bilgi istemişti. Facebook henüz araştırmanın sonuçlarını sunmadı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
IngiltereABBrexit
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