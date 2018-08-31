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Brezilya sınırı kapatmayacak

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak ülkeye sığınan göçmenlere sınır kapısını kapatmayı düşünmediklerini söyledi

31 Ağustos 2018 Cuma 15:43
Brezilya sınırı kapatmayacak

Temer, bir radyo kanalına verdiği röportajda, çoğu Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı Roraima sınır kapılarının kapatılmasının 'düşünülemez' olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen Venezuelalı göçmenlerin çoğu hasta ve aç. Sınırdaki göçmenlerin girişine getirilen sınırlandırma, göçmenlerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yapılıyor" dedi. Ülkelerindeki kriz nedeniyle her gün 700 ila 800 Venezuelalının Brezilya'ya geldiğini ifade eden Temer, yetkililerin, bu rakamı 100 ila 200 olarak sınırlandırmayı görüştüğünü söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin yardım kabul etmesi halinde, daha az Venezuelalının ülkesinden kaçacağı değerlendirmesinde bulunan Temer, "Venezuela'ya, gıda ve ilaç gibi insani yardım önerisinde bulunuyoruz. Hükümet kabul etmiyor. Hükümet orada kabul etmeyince, Venezuelalılar da buraya geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Michel Temer, Venezuelalı göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı kuzeydeki Roraima eyaleti sınırına iki haftalığına asker konuşlandırılmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı. Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soygun yapılması üzerine halk, 19 Ağustos'ta göçmenleri protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.
AA

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