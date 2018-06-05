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BRICS işbirliğini güçlendiriyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini açıkladı

05 Haziran 2018 Salı 18:15
BRICS işbirliğini güçlendiriyor

4 Haziran'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Dışişleri Bakanları Resmi Toplantısı'na katılarak burada bir konuşma yapan Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in BRICS dayanışmasına büyük önem verdiğine işaret ederek, dünyanın benzeri görülmemiş değişikliklere sahne olduğu bir dönemde, BRICS'in işbirliğini güçlendirerek ortak kalkınma, çok taraflılık ve adaleti koruma konusunda daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Wang Yi, BRICS üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi yönünde dört maddelik öneride bulundu. Kapsamlı işbirliğinin derinleştirilerek ortak kalkınmanın sağlanması gerektiğine dikkati çeken Wang Yi, siyaset ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin de pekiştirilip küresel adaletin korunması çağrısı yaptı.

Kültürel değişimin yoğunlaştırılarak dayanışma ve dostluk zemininin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Çin Dışişleri Bakanı, BRICS'in dostluk platformu olarak örgüt dışındaki ülkelerle ortaklıklarını geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Wang Yi, üye ülkelerin ortak çabaları sayesinde, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin verimli geçeceğine inandıklarını açıkladı.
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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