Britanya'da basın, İslam düşmanlığı yapıyor

Britanya'da basın, İslam düşmanlığı yapıyor Birleşik Krallık'ta 500'den Müslüman sivil toplum örgütünü şemsiyesi altında toplayan Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad Versi, ülkede nefret suçlarındaki artışın basının Müslümanlara ve İslam'a yaklaşımından kaynaklandığını söyledi. Müslümanlarla ilgili yalan ve hatalı haberlere karşı verdiği mücadeleyle gündeme gelen Versi, değerlendirmelerde bulundu Anketlerin, halkın yüzde 37’sinin Birleşik Krallık'ta Müslümanların sayısının azaltılmasına dönük politikaları desteklediğini, çocukların bile yüzde 30’unun ülkede çok fazla Müslüman olduğunu düşündüğünü ortaya koyduğunu anlatan Versi, bunda medyanın sorumluluğunun büyüklüğüne işaret etti. Versi, ülkenin basın denetim kuruluşu Bağımsız Basın Standartları Örgütü (Ipso) ve gazeteler nezdindeki girişimleriyle son bir yılda 40 haberin düzeltilmesini sağladığını belirterek, “Tek başıma ben 40 haber bulduysam, başkalarının bulabileceği daha bir sürü böyle haber vardır.” dedi. Basının kullandığı dilin ülkede İslam ve Müslüman karşıtı havanın oluşmasına yol açtığını dile getiren Versi, şunları kaydetti: “Polisin yayınladığı rakamlara göre son birkaç yılda nefret suçlarında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bunun önemli bir kısmı, toplumun geniş kesiminin Müslümanları nasıl algıladığı ve nasıl tanımladığıyla yakından ilişkili. Bu da medyanın Müslümanları tasvir etme şeklinden kaynaklanıyor." AA Birleşik Krallık'ta 500'den Müslüman sivil toplum örgütünü şemsiyesi altında toplayan Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad Versi, ülkede nefret suçlarındaki artışın basının Müslümanlara ve İslam'a yaklaşımından kaynaklandığını söyledi