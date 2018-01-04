'Bu dava siyasi bir kumpas'

ABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

Karardan sonra Halkbank, Hakan Atilla davası için hukuki sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte tüm yasal yollara müracaat edileceği açıklamasında bulundu.

Hakan Atilla'nın cezası 11 Nisan 2018'deki duruşmada okunarak resmiyet kazanacak. Jüri kararı sonrası New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün tam, adil ve açık bir yargılamadan sonra, jüri üyeleri oybirliği ile Hakan Atilla'yı suçlu buldu. Daha önce suçluluğunu kabul eden Reza Zarrab ile birlikte, İran'a uygulanan yaptırımların içinde milyarlarca dolarlık bir oluk açan bu devasa planın merkezindeki iki adam, çok ciddi federal suçlardan suçlu bulundu.”

Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı: "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, Kara para aklamak için kumpas kurma."

Reza Zerrab ne olacak?

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor. Y

argıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

'Zarrab davası siyasi bir kumpastır'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma, yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır" ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır" diyen Bozdağ, "Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma ve yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Bozdağ, bu nedenle ABD'de görülen "Zarrab davası"nda jürinin kararının, kendileri için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab davası, Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı iş birliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır."