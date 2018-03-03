Bu yıl 500 bin deprem olacak!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS ) göre, dünya üzerinde her yıl büyüklü küçüklü yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Bu depremlerden yaklaşık 100 bini hissediliyor 100 kadarı da hasara neden oluyor.

Dünyadaki en yoğun deprem kuşağını, büyük depremlerin yüzde 81’inin meydana geldiği Pasifik Deprem Kuşağı oluşturuyor. Aktif volkanların yaklaşık yüzde 75’inin de yer aldığı, Büyük Okyanus Havzası’nı çevreleyen bu kuşağa “Pasifik Ateş Çemberi” adı da veriliyor.

Bu kuşak, Büyük Okyanus'un Asya ve Amerika kıtalarına komşu olan levha sınırlarına denk geliyor. Yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğundaki kuşak, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’ya kadar uzanıyor.

Şili'de 9.5'lik deprem

1960’da, Şili'nin Valdivia bölgesinde yaşanan 9.5 büyüklüğündeki deprem, bugüne kadar kaydedilen en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiş, 1964’te de Alaska’da 9.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremlerin yüzde 17'sinin gerçekleştiği ikinci büyük deprem kuşağı, Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na kadar uzanıyor ve Alp-Himalaya Deprem Kuşağı adıyla biliniyor. Türkiye’nin büyük bir bölümü bu deprem kuşağında yer alıyor.

Şimdiye kadar yaşanan en yıkıcı depremlerden biri, 2004’de Endonezya'nın Sumatra bölgesinde 9.1 büyüklüğünde meydana gelmişti. Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanan en yoğun üçüncü kuşak ise Atlantik Bölgesi Kuşağı olarak biliniyor. Küresel Deprem Tehlikesi Değerlendirme Programı (GSHAP), dünya üzerinde oluşturduğu 20 merkezden toplanan verilerle, deprem kuşaklarını, kıtalara ve deprem büyüklüklerine göre sınıflandırarak dünya deprem kuşakları haritasını oluşturdu.

Coğrafi dağılış açısından bu listede yer alan Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika, yeryüzündeki tüm depremlerinin yüzde 90'ına yakınının meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberinde yer alıyor.

AA