Bulgaristan'da Jivkov ruhuna geri dönüş

Yıl 1989... Bulgaristan'da Todor Jivkov iş başında... Bu süreçte yüzbinlerce Türk'ün adı değiştirildi. 345 bin Türk, çareyi Türkiye'ye kaçmakta buldu. Komşu ülkede bugünlerde o dönemi hatırlatan uygulamalar göze çarpıyor. Bulgaristan’ın güneydoğusunda Eski Zağara Belediye Meclisi, geçen hafta aldığı kararla Türkçe ve Arapça oldukları gerekçesiyle bölgede bulunan 838 yer adını değiştirmesini onayladı.

Siyasal bilimci Prof. Daniel Smilov, ülkede eski komünist rejimin 1980’li yılların sonlarında nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslüman'ın isimlerini Bulgarlaştırma kampanyasının öncesinde Bulgaristan’da yer adlarının defalarca değiştirildiğini hatırlattı.

Mevcut durumda hükümette koalisyon ortağı Birleşik Vatanseverler (PF) üyelerinin Eski Zağara’daki belediye meclisindeki çoğunluğunu kullanarak aldığı bu kararın, 1980’lı yıllarında insanların isimlerini değiştiren komünistlerin eylemleriyle benzerlik taşıdığına işaret eden Smilov, “İnşallah, bugünkü vatanseverler o tarihsel hatalardan ders alıp kişi adlarını da değiştirme kararı almaz çünkü en önde gelen kendi liderlerinin soyadları Siredov, Cambazki ve Karakaçanov’dur” dedi.

Eski Zağara bölgesindeki Helvacı Bunar yer adının Bulgarcada aynı anlama gelen 'Halvaciyski Kladenetz'e değiştirilmesinin, yarım kalan milliyetçilik sonucu olduğunu aktaran Smilov, 'helva' sözcüğünün öz Bulgarcada bile 'halva' şeklinde olduğuna vurgu yaptı.

Bulgaristan ismi de değiştirilecek mi?

Bılgaria (Bulgaristan) isminin de Türk kökenli olduğuna değinen Smilov, ülke adının etimolojik kökeninin karma halk anlamına gelmesinden dolayı “Bılgaria, Hibridya (Hibridistan) şeklinde mi olmalı?" sorusunu ortaya attı.

Sorunun aslında Balkanlar’a dek uzandığını kaydeden Smilov, ülkenin ve hatta yarım adanın adını veren Balkan dağının geçmişte Bulgaristan’da 'Stara Planina-Eski Dağı' olarak değiştirildiğini hatırlattı. Bulgaristan’ın güneydoğusunda Eski Zağara Belediye Meclisi, geçen hafta, Türkçe ve Arapça oldukları gerekçesiyle bölgedeki 838 yer adını değiştirmesi kararı almıştı. Dil bilimcilere göre lehçeleri ile Bulgarcaya 2 bin 500’ü aşkın Türkçe ve Arapça kökenli sözcük ve deyim girmiş bulunuyor.