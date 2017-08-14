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Burkina Faso’da restorana saldırı

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi

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Burkina Faso’da restorana saldırı

Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, basına yaptığı açıklamada, Vameh Kurumah Caddesi'ndeki restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını ifade eden Dandjinu, olayın terör eylemi olduğunu ancak saldırgan sayısının tam olarak bilinmediğini belirtti. Dandjinu, 3 saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini ancak restoranda halen mahsur kalanların bulunduğunu ifade etti. Emniyet yetkilisi Guy Ye de 3 veya 4 silahlı saldırganın restorana motosikletlerle geldiğini, restorandakilere rastgele ateş ettiğini bildirdi. Hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, ölenlerden birinin Türk olduğunu belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur." ifadesi yer aldı. AA

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