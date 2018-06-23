Büyük bir ÖSO grubu saf değiştiridi

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, “22 Haziran’da Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi ve Suriye hükümet yetkililerinin güney gerilimi azaltma bölgesinde ÖSO militanlarıyla yaptıkları görüşmelerden sonra Tacamaua al Viyat al-Umari adlı büyük grubun lideri Vejdi ebu Sles, Suriye hükümetinin tarafına geçtiklerini beyan etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yapılan görüşmelerin sonunda grubun lideri Vejdi ebu Sles’in, başında bulunduğu grubun bundan böyle Suriye ordusuyla birlikte ülkenin güneyinde Fetih el Şam (El Nusra Cephesi) ve IŞİD’e karşı savaşacağını söylediği ifade edildi.

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, bu akşam itibarıyla Suriye hükümet güçlerine bağlı ilk birliklerin güney gerilimi azaltma bölgesinde bulunan Dama ve Aş-Şiyah yerleşimlerine girdiklerini açıkladı. Merkezin yayınladığı açıklamada, “Cuma akşamına doğru Suriye hükümet ordusujna bağlı ilk birlikler güney gerilimi azaltma bölgesinde bulunan Dama ve Aş-Şiyah yerleşimlerine girdi” dendi.

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