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'Büyük bir stratejik hata'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunun 'büyük bir stratejik hata' olduğunu belirtti

28 Eylül 2017 Perşembe 17:23
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'Büyük bir stratejik hata'


Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulunun ardından New York'taki temaslarına devam eden Zarif, 'The Asian Society' kuruluşunda Amerikalı gazeteci ve televizyon sunucusu Charlie Rose'un sorularını cevapladı. IKBY'deki referandumla ilgili sorular üzerine Zarif, "Bunun çok ciddi hata olduğuna inanıyoruz.

Kürtlerin dostu insanlar olarak, Kürtlerin ebedi dostları olarak kalacağız. Irak'taki Kürt bölgesiyle sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. Zarif açıklamalarında ABD'nin Suriye hükümetine bağlı askerleri Irak sınırından uzak tutmayı IŞİD'i yenmekten daha çok önemsediğini de iddia etti. Zarif" Bana öyle geliyor ki öncelikler değişti.

ABD hükümetine göre Suriye hükümetinin Irak sınırını kontrol etmesini önlemek, IŞİD'i yenmekten daha önemli" ifadelerini kullandı. İran ve Türkiye referandumun kendi ülkeleri içindeki Kürtlerin ayrılıkçı tutumunu güçlendireceğinden endişe ediyor. Birleşmiş Milletler ve ABD de referanduma bölgedeki istikararın zarar göreceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Bağdat da referandumu yasa dışı ilan ederek Kürt liderlerle referandum ve sonucu iptal edilmeden görüşme yapmayacağını açıklamıştı.DIŞ HABERLER
 

Anahtar Kelimeler:
BMBirleşmiş MilletlerNew YorkZarifIKBYışid
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