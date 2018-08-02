Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün bilançosu: 155 şehit

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 23'ü çocuk, 3'ü kadın ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere 155 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini belirtti.

Sınırdaki barışçıl gösterilerde 17 bin 259 Filistinlinin de yaralandığını aktaran Kudra, bu kişilerden 4 bin 348'inin gerçek, 430'unun plastik mermiyle, 2 bin 700'ünün şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını, 2 bin 593'ünün ise atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

Kudra, yaralılardan 3 bin 279'unun çocuk, bin 553'ünün kadın olduğunu vurgulayarak, bu kişilerden 404'ünün sağlık durumunun ağır, 4 bin 141'inin ise orta düzeyde olduğunu kaydetti.

Söz konusu yaralanmaların, 61 Filistinlinin alt ekstremitede, 2'sinin üst ekstremitede uzuv kaybıyla sonuçlandığını belirten Kudra, 6 kişinin de el parmaklarında kayıp olduğunu aktardı.