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Büyük facia... Libya'da 200 sığınmacı öldü

Uluslararası Göç Örgütü, hafta sonu Libya sularında 204 sığınmacının yaşamını yitirdiğini ve böylelikle Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının bini aştığını bildirdi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44
Büyük facia... Libya'da 200 sığınmacı öldü

BM'nin göç örgütü olan Uluslarası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un doğusunda alabora olan küçük bir lastik bottaki 41 sığınmacının kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada Cuma günü insan tacirlerinin kullandığı "son derece tehlikeli" bir teknenin benzer bir kazada alabora olduğu ve aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 103 sığınmacının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Libya sularında hafta sonu meydana gelen kazalarda toplam 204 göçmenin öldüğü aktarılan açıklamada, bu yıl Akdeniz genelinde yaşamını yitiren toplam sığınmacı sayının da bini aştığı bildirildi.

Açıklamada, Libya Sahil Güvenliği'nin bu yıl şimdiye kadar küçük teknelerle Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yaklaşık 10 bin sığınmacıyı geri çevirdiği kaydedildi. IOM Genel Direktörü William Lacy Swing konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurtarılan ve Libya Sahil Güvenliğince kıyıya geri döndürülen sığınmacıların durumunu birinci elden görmek üzere bu hafta bir kez daha Libya'ya gideceğim" ifadesini kullandı.

IOM Libya Misyon Şefi Othman Belbeisi de "Akdeniz'de Libya sahilleri açıklarında son günlerde sığınmacı ölümlerinde alarm verici artış olduğu" uyarısında bulundu. Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

İsviçre sığınmacı kabul etmiyor

Öte yandan İsviçre hükümeti, İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı. İsviçre hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) yeniden yerleştirme programı kapsamında İtalya ve Yunanistan'dan artık sığınmacı kabul etmeyeceği bildirildi.

Federal Göç Sekreterliği (SEM) sözcülerinden biri, İtalya ve Yunanistan'dan yeni sığınmacı kabul etmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

İsviçre hükümeti, AB yeniden yerleştirme planı çerçevesinde 2015'te, İtalya ve Yunanistan'dan bin 500 sığınmacıyı kabul edeceğini açıklamıştı. Plan dahilinde 902 sığınmacı İtalya'dan, 579 sığınmacı da Yunanistan'dan İsviçre'ye yerleştirildi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İsviçre'ye mümkün olduğu kadar çok sayıda sığınmacı kabul etmesi için 2017 sonbaharında yeni bir talepte bulunmuştu.

 AA

Son Güncelleme: 03.07.2018 02:42
Anahtar Kelimeler:
LibyaSığınmacıMülteci
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