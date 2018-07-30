Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96067
ALTIN
192.330
DOLAR
4.8838
STERLİN
6.4182
EURO
5.7186

California'daki yangın daha da büyüdü

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:03
California'daki yangın daha da büyüdü

Shasta County bölgesi şerifi Tom Bosenko, basına yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. Bosenko, yangında kaybolan 7 kişiden haber alınamadığını bildirdi. Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bölgede 657 ev yandı, 145 ev hasar gördü.

Yetkililer, tahliye edilen evleri yağmaladıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. CNN'nin haberine göre, pazartesi gününden bu yana devam eden ve yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabilen yangın, yaklaşık 350 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı. California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, önceki gün 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump yangın bölgesinde acil durum ilan etti. Bu arada California eyaletinde devam eden orman yangınlarının binlerce itfaiyecinin müdahalesine karşın daha da büyüdüğü belirtiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Katar, ablukanın üstesinden geldi'
'Katar, ablukanın üstesinden geldi'
Kamboçya'da bir tuhaf seçim
Kamboçya'da bir tuhaf seçim
Almanya ırkçılığı tartışıyor
Almanya ırkçılığı tartışıyor
Çin'in yerli tasarım uçağı göreve başladı
Çin'in yerli tasarım uçağı göreve başladı
4 milyon Müslüman vatandaşlığını kaybedebilir
4 milyon Müslüman vatandaşlığını kaybedebilir
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Beyaz Miğferlerin yuvalarında cephane çıktı
Beyaz Miğferlerin yuvalarında cephane çıktı
Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı
Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı
Almanya'da ırkçılık esareti
Almanya'da ırkçılık esareti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim