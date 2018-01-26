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Camiye Afrin saldırısı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde DİTİB Ulu Camii'ne ve gençlik lokaline saldırdı düzenlendi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:44
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Camiye Afrin saldırısı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Aşağı Saksonya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Emine Oğuz, perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılan saldırıda binaların camlarının kırıldığını ve duvarlarına sprey boya ile yazılar yazıldığını kaydetti.

Oğuz, saldırının, Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusu tarafından yapılan operasyona karşı Almanya'da Kürtlerin düzenlediği protestolar ile bağlantılı olduğundan yola çıktıklarını, ellerinde saldırganlardan bu yönde bir mesaj bulunduğunu söyledi.

DİTİB yetkilisi, bunun Almanya'da dört gün içinde DİTİB camilerine yönelik dördüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Minden DİTİB Yeşil Camii'ne ve Saksonya eyaletindeki Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camii'ne de geçen günlerde saldırılar düzenlenmişti. Stade polisinin verdiği bilgilere göre, duvarlara kırmızı sprey boya ile "intikam" ve "Afrin" kelimeleri yazıldı.

Zararın 1000 euronun üzerinde olduğu kaydedildi. DİTİB ise, düzenlenen saldırılar nedeniyle siyasetçilere açık bir mektup yazarak harekete geçmelerini talep etti.

Aralarında Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı SPD'li Boris Pistorius'un da bulunduğu siyasetçilere hitaben yazılan mektupta, insanların 'adaleti kendi ellerine almalarının açık ve sert bir şekilde kınanması' talep edildi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCami
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