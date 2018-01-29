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Cape Town’da yağmur duası

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde yaklaşık üç yıldır kuraklıkla mücadele eden Müslümanlar, yağmur duasına çıktı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:28
Cape Town’da yağmur duası

Müslüman Ulema Konseyinin (MJC) düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Müslümanlar, yağmur namazı kılıp hep beraber dua etti.

Etkinlikte konuşan ilahiyatçı İbrahim Gabriels, olağanüstü bir dönemden geçtiklerini belirterek, yağmur duasının her mahallede sürekli yapılması ve herkesin birbirini su tasarrufu konusunda bilinçlendirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Cape Town Belediyesinden yapılan açıklamada, Western Cape eyaletindeki barajlarda suyun bitme noktasına geldiği bildirildi.

Açıklamada, 12 Nisan’da barajlardaki suyun tamamen tükeneceğinin öngörüldüğü ve muhtemel felaketlere karşı belediye tarafından Afet Operasyon Merkezi (DOC) kurulduğu belirtildi.

Belediyenin barajlardaki doluluk oranının yüzde 13’e düşmesi durumunda şehrin su vanalarını kapatacağını duyurması üzerine vatandaşlar evlerinde su stokları yapıyor. Barajların mevcut doluluk oranı ise yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaYağmur DuasıMüslüman
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