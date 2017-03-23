Cenevre 5 görüşmeleri başladı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yardımcısı Remzi İzzettin Remzi, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti ile Mövenpick Oteli'nde dün görüşmeye başladı. Mistura'nın Ankara'daki temasları sürdüğü için, görüşmelerin ilk gününde ara buluculuk görevini, Remzi yürütüyor.

Remzi, Caferi ile görüşmesinin ardından, konakladıkları Royal Hotel'de muhalefet heyetiyle TSİ 14.00 sularında bir araya gelecek. Cenevre'deki 5. tur görüşmelerin resmi açılışı ise yarın, Mistura'nın başkanlığında yapılacak. Görüşmelerin Mistura'nın moderatörlüğünde, 1 Nisan'a kadar dolaylı olarak sürmesi planlanıyor.

Muhalefet heyetinin sözcülerinden Salim el-Muslat dün yaptığı açıklamada, doğrudan görüşmelerin gerçekleşmesini istediklerini vurgulamıştı. Mistura da geçen turun kapanışında, gidişata göre doğrudan görüşmelere geçebileceklerini belirtmişti. Görüşmeler, rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların, aralıksız süren ateşkes ihlalleri ve sivil katliamlarının gölgesinde başlıyor.

30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkese meşru müdafaa dışında uyan muhalifler de son birkaç gündür, rejime ilk etkili karşılıklarını veriyor.