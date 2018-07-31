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Cenevre'de 4'lü zirve

Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Suriye'nin garantörleri toplantısına gözlemci olarak katılan BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura, Eylül ayı başında Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonun kurulması için Türkiye, İran ve Rusya ile Cenevre'de bir zirve düzenleneceğini açıkladı

31 Temmuz 2018 Salı 13:55
Cenevre'de 4'lü zirve

Suriye krizinde garantör ülkeler, Rusya, İran ve Türkiye ile gözlemci sıfatıyla Birleşmiş Milletler ve Ürdün'ün katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde toplanan Suriye konulu garantörler toplantısı kapsamında Soçi'de gayriresmi temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin yeni anayasası üzerinde çalışacak komisyonda kimlerin yer alacağını belirlemek için Eylül ayında Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileri ile bir araya geleceklerini duyurdu.

Soçi'de gerçekleşen toplantıya Rusya adına Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Sözcüsü Aleksandır Lavrentiev, Türkiye adına Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran adına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hoseyin Ansari ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura katıldı.

Resmi açıklamaya göre Cenevre'deki toplantıda Mistura üç garantör ülkeyle Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını masaya yatıracak. Soçi'deki resmi olmayan temaslarının olumlu geçtiğini söyleyen Mistura, "Garantör ülkelere Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplumdan oluşacak Anayasa Komitesi'nin üyelerinin belirlenmesi için prosedürleri sundum" dedi.

Diplomatik süreç hızlanıyor

Gelişmeler Suriye sorununda diplomatik sürecin hızlanacağını gösteriyor.

Anayasa komisyonunun kuruluşuyla ilgili bilgi veren Mistura, 30 Ocak'ta yine Soçi'de düzenlenen toplantının sonuç bildirgesi hedeflerine ulaşıldığını ifade etti.

Mistura kurulması planlanan Anayasa komisyonunun toplam 150 kişilik temsilcilerden oluşabileceğini, bunlardan 100 temsilcinin Şam yönetimi ve muhaliflerden oluşacağını diğer 50 kişilik temsilcinin ise garantör ülkeler ve BM temsilcilerinden oluşturulmasının planlandığını ifade etti. 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CENEVRESuriyeRusyaSoçi
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