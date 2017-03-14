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CIA’e İHA ile saldırı yetkisi verdi

Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, CIA'e insansız hava araçlarıyla hava saldırısı düzenleme yetkisi verdiğini ve CIA'in bunu ilk kez geçen ay Suriye'de El Kaide liderlerinden Mısri'nin öldürülmesinde kullandığnı ileri sürdü.

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CIA’e İHA ile saldırı yetkisi verdi

 ABD Başkanı Donald Trump'ın, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) geçen ocak ayında insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırısı düzenleme yetkisi verdiği iddia edildi. Wall Street Journal gazetesi, ABD'li bazı yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın göreve geldikten hemen sonra eski Başkan Barack Obama'nın CIA'in paramiliter faaliyetlerine getirdiği sınırlamaları kaldırdığını ve teşkilatın başta Suriye olmak üzere yabancı ülkelerde İHA'larla saldırı düzenleme yetkisi verdiğini öne sürdü. DIŞ HABERLER

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