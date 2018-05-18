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Çifte ajan Skripal taburcu edildi

İngiltere’de sinir sistemini etkileyen kimyasal madde ile zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal taburcu edildi

18 Mayıs 2018 Cuma 16:43
Çifte ajan Skripal taburcu edildi

İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminden yapılan açıklamada, Sergey Skripal’in tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği belirtildi. İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen, daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemini tahrip eden kimyasal bir maddenin kullanıldığının belirlendiğini duyurmuştu. Söz konusu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubundan olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti. Tedavisine dışarıda devam edilmesi kararlaştırılan 33 yaşındaki Yulia Skripal, 9 Nisan'da taburcu edilmişti.
DIŞ HABERLER

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