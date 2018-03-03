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'Çin 20 akrabamı hapse attı'

ABD hükümeti tarafından finanse edilen yayın organı "Radio Free Asia" için çalışan Uygur gazeteci Gülçehre Hoca, muhabir olarak yaptığı haberlerden dolayı, Çin'in Sincan bölgesinde yaşayan akrabalarının hapse atıldığını söyledi

03 Mart 2018 Cumartesi 16:26
'Çin 20 akrabamı hapse attı'

Yaklaşık 17 yıldır Washington merkezli Radio Free Asia'da çalışan Hoca, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, alıkoyulan 20 akrabası arasında anne, baba ve kardeşinin de bulunduğunu bildirdi. Uluslararası Af Örgütü de Hoca'nın sekiz kuzeninin, ABD'deki gazeteciyle akraba oldukları için alıkoyulduğunu belirtti.

Yurt dışında yaşayan bir Uygur'un Çin devletine yönelik suçlamalarını kamuoyuyla paylaşması nadiren görülen bir durum. Zira yurt dışındaki birçok Uygur, Sincan'daki akrabalarının cezalandırılmasından korktukları için bu bölgede yaşananları gerçek adlarını kullanarak aktarmaktan endişe ediyor.

Hoca'nın iddiaları, Çin'de uzun süredir ulusal güvenlik adı altında on binlerce insanın yargılanmadan gözaltı kamplarına gönderilmesi nedeniyle endişelerin arttığı bir dönemde geldi.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABD HükümetiFinansRadio Free AsiaSincanHapseAkraba
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