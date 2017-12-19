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Çin, ABD'ye 'bende varım' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayıp Rusya ve Çin'i 'ABD değerlerine meydan okuyan rakipler' olarak tanımlamasına Pekin, "Artık Çin'i kabullenin" diye cevap verdi

19 Aralık 2017 Salı 13:37
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Çin, ABD'ye 'bende varım' dedi

Trump, ulusal güvenlik stratejisini açıkladı: Meydan okuyan rakiplerimiz, Rusya ve Çin. Trump'ın açıkladığı 68 sayfalık ulusal güvenlik stratejisi belgesinde Pekin'in 'tek Çin'e bağlı addettiği Tayvan'la 'güçlü ilişkilerin korunması', Tayvan'ın 'meşru savunma ihtiyaçlarının karşılanması' teyit ediliyor, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgeler yüzünden gerilim yaşadığı Güneydoğu Asya ülkeleriyle ittifaklara 'yeniden enerji kazandırmak' vurgusu yapılıyor, Çin yine 'teknoloji hırsızlığıyla' suçlanırken Çinlilere vize kısıtlaması ve piyasa bariyerlerinden söz ediliyor.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın değerlendirmesinde ise stratejisi belgesinin Trump'ın yönetimindeki 'sertlik yanlılarının zaferi' olduğu, ABD ile Çin'in ekonomik ilişkilerinin daha fazla baskı ve meydan okumayla karşılaşmasına yol açacağı dile getirildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği de ABD yönetimine eskimiş düşünce biçimlerini ıskartaya çıkarma çağrısı yaparken şunları söyledi: "Kendi ulusal çıkarlarınızı başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutmanız bencilliktir. Bu ABD'yi izolasyonizme götürür. Çin tarafı ABD dahil dünyanın tüm ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde barışçı biçimde birlikte yaşama istiyor. ABD de Çin'in gelişmesini, kalkınmasını kabul edip kendini buna uyarlamalı."

ABD Çin'i dizginleyemez

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından The Global Times, belgenin Washington'ın 'Çin'in yükselişini bir gerçeklik olarak kabul etmekteki isteksizliğini' yansıttığını belirtip ''Çin'in devasa boyutu ve gücü düşünüldüğünde ABD'nin Çin'i dizginlemesi imkansızdır. Washington'ın endişeninin temelinde yatan sebep, Çin'in büyümeye, nüfuzunu yaymaya her halükarda devam etmesidir'' dedi.

Çin ise ABD'den sonra en çok askeri harcama yapan ülke konumuna gelirken 'Yeni İpek Yolu' da denilen milyarlarca dolarlık 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesiyle Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya uzanan bir ekonomik girişim başlattı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'den boşalan küreselleşmenin şampiyonluğuna soyundu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ÇinABDTrumpRusya
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