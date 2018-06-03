Çin, ABD'yi uyardı

Çin, ABD'nin gümrük tarifelerini artırması gibi ekonomik yaptırımlar uygulaması halinde taraflar arasında ekonomi ve ticaret konularına ilişkin müzakereler sonucu varılan mutabakatların geçerli olmayacağını bildirdi. Şinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross başkanlığındaki iki ülke heyetleri, ekonomik ve ticari anlaşmazlıklara ilişkin Pekin'de müzakerelerde bulundu.

Tarafların, Washington'da yaptığı görüşmeler temelinde tarım ve enerji gibi birçok alanda iyi bir iletişim durumunda oldukları belirtilirken, ilgili detayların Çin ve ABD'nin nihai teyidine tabi, faydalı ve etkili gelişmeler kaydedildiği vurgulandı.

Halkın artan ihtiyaçlarını ve kaliteli kalkınmanın gerekliliklerini karşılamak adına Çin'in, ABD'nin de aralarında olduğu dünya ülkelerinden ithalatını artırmaya istekli olduğunun altı çizilirken, "reform, açılım ve iç talebi genişletmenin, Çin'in ulusal stratejisi olduğu, bu yöndeki kurulu düzende değişim olmayacağı" kaydedildi.

Pekin ve Washington yönetimleri arasında varılan mutabakatların, ticaret savaşına girilmemesi koşuluyla ve mütekabiliyet esasına dayalı şekilde belirlendiği aktarılırken, "ABD'nin, gümrük tarifelerini artırması gibi ekonomik yaptırımlar uygulaması halinde taraflar arasında varılan mutabakatlar geçerli olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray, yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak 50 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran’da, Çin’e yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu.

1974 tarihli Ticaret Yasasının 301. maddesi çerçevesinde ABD’nin Çin’den ithal ettiği teknoloji odaklı ürünlere uygulanacak vergilerin yanı sıra ülkenin ulusal güvenliğinin korunması amacıyla Çin’in endüstriyel açıdan önem arz eden teknolojileri ele geçirmesinin önlenmesine yönelik birkaç adım atılacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı, iki tarafın karşılıklı gümrük vergilerini milyar dolarlık tutarlarla artıracağını ilan etmesiyle alevlenmişti.

Daha sonra iki ülke arasında ticari müzakereler başlamış, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in Çin’e ticari gerginliğe sebep olan konuları görüşmek için yaptığı ziyarette iki taraf kısmen mutabakata varmıştı. Mnuchin’in ardından Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı da ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını müzakere etmek üzere Washington’a gitmişti.

AA