Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110177
ALTIN
155.806
DOLAR
3.8374
STERLİN
5.1289
EURO
4.5388

Çin ADIZ'ı geçince alarma geçildi

Çin’e ait 5 savaş uçağının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi’ne (ADIZ) girdiği bildirildi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 17:27
151 Okunma
Çin ADIZ'ı geçince alarma geçildi

Çin savaş jetlerinin ADIZ’e girerek hava sahası ihlalinde bulunması üzerine Güney Kore savaş uçaklarının acil koduyla havalandığını duyurdu.

Çin Hava Kuvvetlerine ait iki bombardıman, iki savaş jeti ve bir keşif uçağının ADIZ’e yerel saatle 10.10’da giriş yaptığının tespit edildiği kaydedilen haberde, Güney Kore’ye ait uçakların da Çin uçakları bölgeden ayrılana kadar normal taktiksel önlemler aldığı ifade edildi.

Güney Koreli bir askeri yetkili, söz konusu ihlalin ardından Çin tarafı ile acil hat üzerinden görüştüklerini ve bu ihlalin amacını anlamaya çalıştıklarını aktardı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şın Cinkı da başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin uçaklarının yıllık rutin tatbikat programı çerçevesinde uzak denizlerde gerçek savaş kabiliyetini ölçme amacıyla ilgili bölgede görevlerini icra ettiğini ve söz konusu tatbikatın herhangi bir ülke veya bölgeyi hedef almadığını savundu.

Söz konusu ADIZ bölgesi, Çin’in Duyma Boğazı, Japonya’nın da Tsuşima Boğazı olarak adlandırdığı sularda yer alıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin tanımladığı Hava Savunma ve Tanımlama Bölgeleri çakışıyor.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Çin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 bin bina tehdit altında
18 bin bina tehdit altında
Zaharova'dan İngiltere'ye cevap
Zaharova'dan İngiltere'ye cevap
Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı
Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı
Liberman'dan Erdoğan açıklaması!
Liberman'dan Erdoğan açıklaması!
Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti
Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti
Mısır parlamentosundan Kudüs çağrısı
Mısır parlamentosundan Kudüs çağrısı
AB'den Brexit'e yeşil ışık
AB'den Brexit'e yeşil ışık
Peşmerge bölgesinde maaş isyanı
Peşmerge bölgesinde maaş isyanı
Macron, 'Muhatabımız Esad olacak'
Macron, 'Muhatabımız Esad olacak'

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim