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Çin'de 39 yıllık uygulama tarih oluyor

Çin, iki çocuk sınırını içeren aile planlama politikasından vazgeçmeye hazırlanıyor. Ülkede uzun yıllar boyunca uygulanan 'tek çocuk politikası' 2016'da kaldırılmıştı

28 Ağustos 2018 Salı 12:07
Çin'de 39 yıllık uygulama tarih oluyor

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre evlilik, boşanma ile çiftleri iki çocuk edinme hakkı ile sınırlayan 'Aile Planlama Kanunu'na yönelik tüm içeriklerin kaldırılmasını öngören yeni bir kanun tasarısı Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesine teslim edildi.

Boşanma davalarında, eşlerin evliliklerini hemen sona erdirmemeleri için bir ay 'sakinleşme süresi' tanınmasına ve bu sürede çiftlerin davalarını geri çekebilmesine olanak sağlanmasına yönelik hükümler de içeren tasarı üzerinde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Söz konusu tasarının Mart 2020’de yapılacak yıllık parlamento toplantılarında son halini alması bekleniyor. Çin’de Mayıs ayında uzmanlar, ülkenin aile planlama politikasından tamamen vazgeçebileceğini ve bunun an meselesi olduğunu dile getirmişti.

En katı nüfus planlaması

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti.

Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti. Çin, böylece dünyada bugüne kadarki en katı nüfus planlamasına imza atmıştı.

Ülkede uzun yıllar boyunca uygulanan 'tek çocuk politikası'nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuş ve doğum oranında 2000 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşılmış ancak geçen yıl bu sayı iki çocuk politikasına rağmen düşmüştü.

Çin Devlet Konseyinin geçen yıl yayınladığı raporlara göre ülke nüfusunun dörtte birinin 2030’a kadar 60 yaş ve üzeri olması bekleniyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Son Güncelleme: 28.08.2018 15:33
Anahtar Kelimeler:
ÇinçocukAile
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