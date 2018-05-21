Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102258
ALTIN
190.007
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1476
EURO
5.3954
banner138

Çin'de camilere 'bayrak asın' çağrısı

Çin İslam Cemiyeti, ülke genelindeki camilere göndere Çin bayrağı çekilmesi ve sosyalist değerlerle vatanseverlik ruhuna katkıda bulunulması çağrısı yaptı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:29
Çin'de camilere 'bayrak asın' çağrısı

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesinin Çin İslam Cemiyetine dayandırdığı haberde, ülkedeki tüm camilere, ulusal bayrağı göndere çekmeleri, vatanseverlik ruhunu ilerletmeleri ve millet kavramını güçlendirmek için sosyalist değerleri vurgulamaları çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Cemiyetin açıklamasında, tüm camilerin Çin anayasası, sosyalist değerler ve Çin kültürü konusunda bilgi sahibi olması gerektiği kaydedildi.

Müslümanların ibadetlerini kanunlar ve kanunun öngördüğü dini doktrine uygun şekilde yürütmeleri, camilerin de kamu refahı ve toplumsal hizmet etkinliklerini Müslüman yaşamına entegre etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, camilerde Müslümanlara klasik Çince, tarih ve coğrafya eğitimi verilmesinin önemine işaret edildi.

Çin İslam Cemiyetinin açıklamasının ardından Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde birçok camide Çin bayrağının göndere çekildiği belirtildi. Çin'deki 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar), Kırgız, Kazak, Uygur, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak Çin'in kuzeyi ve kuzeybatısında yaşıyor. Huilerin ve Uygurların ayrıca Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunuyor.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'
'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'
ABD geri adım attı
ABD geri adım attı
Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu
Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu
İran'ın şartı var
İran'ın şartı var
G20 Arjantin'de bir araya geliyor
G20 Arjantin'de bir araya geliyor
Irak'ta dörtlü ittifak
Irak'ta dörtlü ittifak
Suriye'de NATO silahları bulundu
Suriye'de NATO silahları bulundu
Rumları Akkuyu korkusu sardı
Rumları Akkuyu korkusu sardı
5 ülkeden İran atağı
5 ülkeden İran atağı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim