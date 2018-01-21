Çin'de nüfus krizi!

Aslında sağlık hizmetlerinin gelişmesi sonucunda yaşam beklentisi yükselmesinin ve genel refah artışının, ekonomik olarak gelişen ülkelerde nüfusun yaşlanmasına ve doğurganlığın azalmasına yol açtığı bilinen bir gerçek.

Nüfusun yaşlanmasına karşı alınan önlemlerle 2015'te '2 çocuk' politikası geliştirilmiş ve bunun sonucu olarak 2016'da tek çocuklu aileler 2. çocuğa yönelmişler ve doğum sayısı 2016'da yüzde 8 artmıştı. 2017'deki doğum sayısı bir önceki yıla göre hafif bir azalma gösteriyorsa da, yine de daha önceki yılların üzerinde.

Çin, 1.4 milyarlık nüfusuyla şu anda dünyanın en büyük nüfusuna sahip. Bu nüfusun 1 milyar 450 milyon ile 2029 yılında zirve noktasına ulaşması bekleniyor.

HABER MERKEZİ