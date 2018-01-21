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Çin'de nüfus krizi!

Çin Ulusal İstatistik Dairesi'nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, 2017'de ülkede 17.2 milyon doğum oldu. Bu sayı, bir önceki yıl kaydedilmiş olan 17.9 milyon doğuma oranla bir azalma ifade ediyor.

21 Ocak 2018 Pazar 13:50
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Çin'de nüfus krizi!

Aslında sağlık hizmetlerinin gelişmesi sonucunda yaşam beklentisi yükselmesinin ve genel refah artışının, ekonomik olarak gelişen ülkelerde nüfusun yaşlanmasına ve doğurganlığın azalmasına yol açtığı bilinen bir gerçek.

Nüfusun yaşlanmasına karşı alınan önlemlerle  2015'te '2 çocuk' politikası geliştirilmiş ve bunun sonucu olarak 2016'da tek çocuklu aileler 2. çocuğa yönelmişler ve doğum sayısı 2016'da yüzde 8 artmıştı. 2017'deki doğum sayısı bir önceki yıla göre hafif bir azalma gösteriyorsa da, yine de daha önceki yılların üzerinde.

Çin, 1.4 milyarlık nüfusuyla şu anda dünyanın en büyük nüfusuna sahip. Bu nüfusun 1 milyar 450 milyon ile 2029 yılında zirve noktasına ulaşması bekleniyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ÇinNüfus
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