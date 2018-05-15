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Çin'de Ramazan yarın başlıyor

Çinli Müslümanlar imece usulü hazırlanan toplu iftar sofralarında bir araya gelecek, teravih namazı için saf tutacak

15 Mayıs 2018 Salı 17:28
Çin'de Ramazan yarın başlıyor

İlk teravihin yarın kılınacağı, ilk orucun ise 17 Mayıs’ta tutulacağı Çin'de Müslümanlar, Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşıyor. Ramazan ayı öncesi alışverişlerini tamamlayan Çinli Müslümanlar, kardeşlik ve manevi duyguların yoğunlaştığı bu ayda kentte bulunan 72 camide iftar açacak. Pekin’deki en eski camilerden Niucie Camisi İmamı İbrahim Li, Ramazan ayı boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Pekin'in Şiçıng semtinde 996 yılında inşa edilen ve 6 bin metrekarelik alanı kaplayan Niucie Camisi'nde Müslümanları ağırlayacaklarını belirten İmam Li, "Müslümanlar olarak ramazan ayını idrak edecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. Li, Ramazan boyunca kentteki Müslümanların iftarların hazırlanması için camide imece usulü gerekli hazırlıkları yapacaklarını belirterek, "İftarların hazırlanmasından sonra, imam ve hocalar cemaate vaaz edecekler.

Oruç açtıktan sonra teravih namazını eda edeceğiz. Daha sonra Kuran-ı Kerim okunacak, genel İslami bilgiler anlatılacak" dedi. Niucie Camisi, kentteki birçok cami gibi sosyal alanlar ve kadınlar mescidiyle külliye olarak da hizmet veriyor. Çinli Müslümanlar, Ramazan ayının yanı sıra dini bayramlarda da birlikte olmak için büyük çaba harcıyor.

Ülke genelinde Müslümanlar, iftar için cami avlulularına kurulan masalara servis edilen muz, karpuz, kuru üzüm ve çeşitli çörekler ile oruçlarını açıyor. Çin’de ilk imsak vakti yerel saatle 03.23 sularında girecek ve ilk iftar ise saat 19.25’te. Ülkedeki Müslümanlar, yaklaşık 16 saat oruç tutacak.
AA

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