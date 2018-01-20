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Çin'den ABD'ye çok sert tepki

Çin Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyen Adası'na yaklaşan ABD'ye ait savaş gemisi nedeniyle Washington yönetimine tepki gösterdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:14
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Çin'den ABD'ye çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin USS Hopper adlı güdümlü füze destroyerinin 17 Ocak'ta söz konusu bölgedeki Huangyen Adası'ndan 12 deniz mili açıktaki karasularına izinsiz girdiğini iddia ederek Washington yönetimini Çin'in egemenliğini ihlal etmekle suçladı.

Söz konusu geminin, Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini ve bölgede faaliyet gösteren Çin'e ait gemi ve personellerin hayatlarını tehlikeye attığını belirten Sözcü, ordu güçlerinin bunun üzerine söz konusu savaş gemisine uzaklaşması ihtarında bulunduğunu kaydetti.

Sözcü Lu, Pekin yönetiminin, Washington'ın bu eyleminden oldukça rahatsız olduğunun altını çizerek, ülkenin bu noktada gerekli önlemleri alacağına dikkati çekti.

"Çin, her ülkenin uluslararası kanunlara göre Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestisi kapsamında hareket etmesine saygı duyuyor. Ancak her hangi bir ülkenin seyrüsefer serbestisi adı altında Çin’in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar vermesine karşı çıkıyor." ifadelerini kullanan Lu, ABD'ye provokatif eylemlerden uzak durması, yaptığı hataları düzeltmesi, iki ülke ilişkileri ile bölgenin barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınması çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
ÇinABD
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