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Çin'den bağımsız Filistin'e destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:09
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Çin'den bağımsız Filistin'e destek

Şinhua ajansı haberine göre Bakan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Pekin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcileri Ahmet Majdalani ve Nabil Shaath ile bir araya geldi.

İki devletli çözümü benimsediklerini belirten ve bu konuda uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Vang, "Filistin sorunu ortada kökleşmiş bir sorundur. Bu sorun çözülmeden Ortadoğu'da barış sağlanamaz" dedi.

Bakan Vang, sıkı bir şekilde, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen kabul edilen Kudüs kararının sadece uluslararası toplumun fikir birliğindeki kesin tavrı yansıtmadığını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanı, bu kararın ayrıca Ortadoğu'da barış sürecinin hızlandırılması için de bir çağrı anlamına geldiğini belirtti.

Vang, son olarak, Filistin halkına birleşmeleri, sorunları diyalog ile çözmeleri, BM'nin bu konuda rolünü artırmaları ve barış çağrısı için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 24.12.2017 02:22
Anahtar Kelimeler:
KudüsFilistinÇin
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