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Çin'den Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu, "iki devletli çözüm" planının, Filistin ve İsrail arasındaki anlaşmazlığın çözümü için esas yol olduğunu söyleyerek, barış görüşmelerinin devam ettirilmesi çağrısı yaptı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:25
Çin'den Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu

 Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu, "iki devletli çözüm" planının, Filistin ve İsrail arasındaki anlaşmazlığın çözümü için esas yol olduğunu söyleyerek, barış görüşmelerinin devam ettirilmesi çağrısı yaptı. Ma Zhaoxu, BM Güvenlik Konseyi'nde 24 Temmuz'da düzenlenen Ortadoğu'nun durumu konulu açık oturumda Filistin ve İsrail arasında süregelen anlaşmazlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filistin ile İsrail'in durumunu "derin endişe verici" ve "hassas" olarak niteleyen Ma, "iki devletli çözüm"ün anlaşmazlıkların giderilmesi bakımından esas yol olduğunu vurguladı. Çinli temsilci, "Uluslararası toplum BM'nin ilgili düzenlemelerine, toprak karşılığı barış ilkesine ve Arap Barış İnisiyatifi'ne bağlı kalarak barış görüşmelerinin devam ettirilmesi için çabaları artırmalıdır" dedi.

BMGK'nin 2334 sayılı kararının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Ma, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki tüm yerleşim faaliyetlerini ve Filistinlilerin evleri ile mal varlığını hedef alan her türlü şiddet eylemlerini durdurması gerektiğine dikkati çekti.

"Filistin sorunuyla ilgili olarak yeni bir uluslararası konferans düzenlenerek, Filistin-İsrail görüşmelerindeki çıkmazı gidermek ve Ortadoğu'da barışı sağlamak için yenilikçi mekanizmaların keşfedilmesini destekliyoruz" diye konuşan Ma, Çin'in her zaman 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletine desteğini yineledi. Ma, Çin'in Ortadoğu'da güvenlik durumunun geliştirilmesi için bölgedeki ülkelerle strateji ve eylem işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. A. SAFA TERZİ / İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
ÇinFilistin
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