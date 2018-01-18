Çin'den Libya çağrısı

Wu Haitao BM Güvenlik Konseyi'nin Libya sorununa ilişkin düzenlediği açık oturumda, ülkenin geleceğine Libya halkı tarafından karar verileceğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Wu, Libya'daki tarafların kapsayıcı bir diyalog mekanizması ile aralarındaki anlaşmazlıkları gidermesi ve siyasi yollarla tarafların çıkarlarını önemseyen çözümü bulması gerektiğinin altını çizdi.

Libya Siyasi Anlaşması'nın Libya krizine son veren temel çerçeve olduğuna dikkat çeken Wu, anlaşmanın ulusal uzlaşmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Çin'in, Libya'nın ulusal güvenlik ve istikrarı korumak için harcadığı çabalara destek verdiğine işaret eden Wu, tarafların diyaloğu güçlendirerek, karşılıklı güveni pekiştirip, birleşik bir ulusal askeri gücün oluşturulmasını hızlandırmasını ve terörle mücadeyi dayanışma içinde sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Wu, Çin'in Libya'daki durumu istikarara kavuşturan ve Libya sorununun siyasi çözüm sürecini hızlandıran çabaları destekleyerek, ülkede bir an önce güvenliğin ve istikrarın yeniden sağlanmasına katkı yapacağını sözlerine ekledi.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL