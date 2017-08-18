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Çin gemileri ihtilaflı adalarda

Çin sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın kontrolündeki ihtilaflı takımadalar çevresinde seyretttiği bildirildi

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Çin gemileri ihtilaflı adalarda

Japon haber ajansı Kyodo, Japon sahil güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Çin sahil güvenliğine ait 4 geminin bugün yerel saatle 09.50 sularında, Japonya'nın kendi karasuları içinde olduğunu iddia ettiği bölgeye girdiğini belirtti. Gemilerden birinde uzun menzilli bir top bulunduğunun tespit edildiğini vurgulayan yetkililer, filoya Japon karasularını terk etme çağrısı yapıldığını ifade etti. Gemilerin söz konusu bölgede ne kadar kaldıkları ve Japon yetkililerin gemilere uyarı yapıp yapmadığı konusunda açıklama yapılmadı. Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın Senkaku, Çin'in Diaoyü, Tayvan'ın ise Tiaoyutai diye adlandırdığı takımadalar, üç ülke arasında uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına konu oluyor.  AA

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