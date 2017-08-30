Çin her yıl 14 milyon insanı fakirlikten kurtarıyor Açıklanan Hükümet raporuna göre Çin’de 2012-2016 yılları arasında yılda 13.91 milyon insanı yoksulluktan kurtulurken ve yoksul kırsal alanlardaki kişi başına düşen yıllık gelir de yılda yüzde 10.7 arttı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13 Bu haber kez okundu.