Çin her yıl 14 milyon insanı fakirlikten kurtarıyor

Açıklanan Hükümet raporuna göre Çin’de 2012-2016 yılları arasında yılda 13.91 milyon insanı yoksulluktan kurtulurken ve yoksul kırsal alanlardaki kişi başına düşen yıllık gelir de yılda yüzde 10.7 arttı.
Yoksullukla mücadele çalışmalarına ilişkin rapor, Pazartesi günü başlayan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin iki ayda bir yapılan beş günlük toplantısında gözden geçirilmek üzere sunuldu. Devlet Konseyi Öncü Grubu Yoksulluğun Azaltılması ve Kalkınma Dairesi Müdürü Liu Yongfu, “Devlet Konseyi yoksullukla mücadelede her zaman çok çaba harcamıştır. Hükümet, son dört yıldaki raporlarda en az 10 milyon insanı yoksulluktan kurtarma sözü verdi” dedi.
2016 yılının sonuna gelindiğinde Çin'de yıllık geliri yoksulluk sınırı olan 2.300 yuanın (1205 TL) altında olan ve nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan 43.3milyon insan yaşıyordu. Raporda, yoksulluğun hafifletilmesi çalışmaları için yoksul bölgelere 775 bin görevli gönderildiği belirtiliyor.
Çin yoksulluğun ortadan kaldırılmasını gerektiren 'orta halli müreffeh bir toplum' inşasını tamamlamak için 2020 yılını hedef yılı olarak belirlemiş durumda. Bu hedefi yakalamak için Çin'in her yıl 10 milyondan fazla insanı yoksulluktan kurtarması gerekiyor, bu da ayda yaklaşık bir milyon kişi ya da dakikada 20 kişi anlamına geliyor. HABER MERKEZİ
Yoksullukla mücadele çalışmalarına ilişkin rapor, Pazartesi günü başlayan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin iki ayda bir yapılan beş günlük toplantısında gözden geçirilmek üzere sunuldu. Devlet Konseyi Öncü Grubu Yoksulluğun Azaltılması ve Kalkınma Dairesi Müdürü Liu Yongfu, “Devlet Konseyi yoksullukla mücadelede her zaman çok çaba harcamıştır. Hükümet, son dört yıldaki raporlarda en az 10 milyon insanı yoksulluktan kurtarma sözü verdi” dedi.
2016 yılının sonuna gelindiğinde Çin'de yıllık geliri yoksulluk sınırı olan 2.300 yuanın (1205 TL) altında olan ve nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan 43.3milyon insan yaşıyordu. Raporda, yoksulluğun hafifletilmesi çalışmaları için yoksul bölgelere 775 bin görevli gönderildiği belirtiliyor.
Çin yoksulluğun ortadan kaldırılmasını gerektiren 'orta halli müreffeh bir toplum' inşasını tamamlamak için 2020 yılını hedef yılı olarak belirlemiş durumda. Bu hedefi yakalamak için Çin'in her yıl 10 milyondan fazla insanı yoksulluktan kurtarması gerekiyor, bu da ayda yaklaşık bir milyon kişi ya da dakikada 20 kişi anlamına geliyor. HABER MERKEZİ