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Çin iki navigasyon uydusu fırlattı

Çin'in tek taşıyıcı roketle uzaya iki navigasyon uydusu gönderdiği bildirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 17:10
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Çin iki navigasyon uydusu fırlattı

Ülkenin orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu" sistemi için iki uydu daha uzaya gönderildi.

"İkiz" olarak adlandırılan uyduların "Beydou" serisinin 26’ıncı ve 27’inci uyduları olduğu ifade edilirken, fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan Long March (Uzun Yürüyüş) 3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modelinin kullanıldığı belirtildi.

Meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon, haritalandırma gibi alanlarda bilgi sağlama amaçlı geliştirilen Kuzey Yıldızı uydu serisinin küresel konumlandırma hizmeti sağlaması ve ABD’nin Küresel Konumlama Sistemi’ne (GPS) rakip olması bekleniyor.

Beydou Navigasyon Sistemi'nin, 2020'ye kadar 35 uydu ile dünya çapında navigasyon hizmeti vermeye başlaması öngörülüyor.

Diğer yandan Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi Aralık 2016’da yayımladığı beyaz kitapta, ülkenin uzay çalışmalarına yer vererek, "Çang’ı-4" insansız uzay aracının bu yıl Ay’ın karanlık yüzüne gönderileceğini açıklamıştı.

Beyaz kitapta ayrıca, Çin’in 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter’in keşfi ile dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalar yapmaya başlayacağı kaydedilmiş, Çinli bilim adamlarının Mars’a araştırma yapmak için gönderilecek insansız uzay aracının kavramsal tasarım çalışmasını bitirdiği belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinUydu
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