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Çin ile ABD anlaşmaya vardı

Çin, ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Açıklama, Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisinin Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapıldı

20 Mayıs 2018 Pazar 17:51
Çin ile ABD anlaşmaya vardı

Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapıldı. BBC Türkçe'nin haberine göre ortak bildiride "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı.

Bu, ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi. ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan daha önceki açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği belirtilmişti. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada ise miktar belirtilmedi. Taraflar daha önce birbirlerine uygulama tehdidinde bulundukları gümrük vergileriyle ilgili bir bilgi de vermedi.

Çin ve ABD, ticaret konularındaki sorunları "proaktif bir tutumla" çözmek için müzakereleri sürdürme kararı da aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği yaklaşık 150 milyar dolarlık gümrük vergisine Çin'den misilleme gelmesinin ardından iki ülke arasında ticaret savaşları senaryoları konuşulmaya başlanmıştı. Trump "Amerika'nın fikri mülkiyetinin Çin tarafından çalınmasını" engellemek adına bu adımı attığını söylemişti.

ABD Çin'den alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmişti. Çin de buna karşılık ABD'den uçak, soya fasulyesi, otomobil, domuz eti gibi ürünlerin ithalatına ek vergi uygulayacağını açıkladı.
DIŞ HABERLER

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