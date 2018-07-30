Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96067
ALTIN
192.330
DOLAR
4.8838
STERLİN
6.4182
EURO
5.7186

Çin'in yerli tasarım uçağı göreve başladı

Çin’in yerli tasarım Y-12 çok amaçlı uçağı, Kuzeydoğu Çin'in Heilongjiang Eyaleti’nde yurtiçi kısa mesafe sivil uçuşlarında kullanılmaya başlandı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:05
Çin'in yerli tasarım uçağı göreve başladı

Nenjiang Mo'ergen havalimanı Cuma günü, Çin ile Rusya sınırındaki Mohe ve Heihe şehirleri arasında ve Nenjiang Şehri ile eyalet başkenti Harbin arasında gerçekleşen bu uçakların kullanıldığı ilk uçuşlarla açıldı. Nenjiang Mo’ergen kuzeydoğu Çin'de kısa mesafe taşımacılığına odaklanan ilk genel havalimanı konumunda. Aynı zamanda, bölgeyi ülkenin uzak havaalanlarına bağlanan bir merkez havalimanı olma özelliğini de taşıyor.

Y-12 uçağı esas olarak, ülkenin sivil hava taşımacılığı sektöründe kullanılacak. AVIC Harbin Aircraft Industry Company tarafından üretilen Y-12 uçağı, yolcu ve kargo taşımacılığının yanında, yüksek  veya dağlık bölgelerdeki acil durum kurtarma uçuşları için de  kullanılabilecek turbo pervaneli kısa mesafe uçağı olarak tasarlandı. Çift motorlu pervaneli Y-12 serisi uçaklar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uçuşa elverişlilik standartlarına göre geliştirildi.

Çin’in yerli tasarım bölgesel hava araçları ülkenin sivil havacılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlamanın yanında, Çin havacılık sektörünün küresel düzeyde daha rekabetçi hale gelmesine de olanak sağlıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Katar, ablukanın üstesinden geldi'
'Katar, ablukanın üstesinden geldi'
Kamboçya'da bir tuhaf seçim
Kamboçya'da bir tuhaf seçim
Almanya ırkçılığı tartışıyor
Almanya ırkçılığı tartışıyor
California'daki yangın daha da büyüdü
California'daki yangın daha da büyüdü
4 milyon Müslüman vatandaşlığını kaybedebilir
4 milyon Müslüman vatandaşlığını kaybedebilir
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Beyaz Miğferlerin yuvalarında cephane çıktı
Beyaz Miğferlerin yuvalarında cephane çıktı
Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı
Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı
Almanya'da ırkçılık esareti
Almanya'da ırkçılık esareti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim