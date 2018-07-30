Çin'in yerli tasarım uçağı göreve başladı

Nenjiang Mo'ergen havalimanı Cuma günü, Çin ile Rusya sınırındaki Mohe ve Heihe şehirleri arasında ve Nenjiang Şehri ile eyalet başkenti Harbin arasında gerçekleşen bu uçakların kullanıldığı ilk uçuşlarla açıldı. Nenjiang Mo’ergen kuzeydoğu Çin'de kısa mesafe taşımacılığına odaklanan ilk genel havalimanı konumunda. Aynı zamanda, bölgeyi ülkenin uzak havaalanlarına bağlanan bir merkez havalimanı olma özelliğini de taşıyor.

Y-12 uçağı esas olarak, ülkenin sivil hava taşımacılığı sektöründe kullanılacak. AVIC Harbin Aircraft Industry Company tarafından üretilen Y-12 uçağı, yolcu ve kargo taşımacılığının yanında, yüksek veya dağlık bölgelerdeki acil durum kurtarma uçuşları için de kullanılabilecek turbo pervaneli kısa mesafe uçağı olarak tasarlandı. Çift motorlu pervaneli Y-12 serisi uçaklar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uçuşa elverişlilik standartlarına göre geliştirildi.

Çin’in yerli tasarım bölgesel hava araçları ülkenin sivil havacılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlamanın yanında, Çin havacılık sektörünün küresel düzeyde daha rekabetçi hale gelmesine de olanak sağlıyor.